В Великобритании разбился самолет Королевского флота

В Министерстве обороны Британии на время расследования не планируют делиться подробностями крушения.

В Великобритании в городе Корноулле потерпел крушение штурмовой истребитель Королевского флота Hawk Jet 736 морской эскадрильи. Об этом сообщает BBC.

"Двое пилотов доставлены в госпиталь после катапультирования из самолета морской эскадрильи во время полета Коулдрос. Расследование начнется в ближайшее время. Мы не будем предоставлять более подробную информацию на данный момент", — заявил министр обороны Бен Уоллес.

По данным SkyNews двое пилотов могли получить легки травмы из-за катапультирования. Крушение самолета произошло из-за неисправности с двигателем. На место события отправили два медицинских вертолета.

[ + – ] Маршрут штурмовика Фото: скриншот

Борт проходил учения, в ходе которых стимулировались нападения на союзные корабли НАТО врагами.

Местная полиция сообщает, что детали о степени повреждений пилотов будут сообщены позже. Фото с места крушения на данный момент нет.

Напомним, 13 марта в Казахстане разбился военный самолет. В результате крушения погибло 4 человека.

4 марта военный вертолет Cougar разбился недалеко от города Татван в провинции Битлис на востоке Турции. Тогда погибли 9 человек. Среди жертв – генерал-лейтенант Сухопутных войск Осман Эрбаш.