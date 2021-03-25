У Великобританії розбився літак Королівського флоту
У Міністерстві оборони Британії на час розслідування не планують ділитися подробицями аварії.
У Великобританії в місті Корноулл зазнав аварії штурмової винищувач Королівського флоту Hawk Jet 736 морської ескадрильї. Про це повідомляє BBC.
"Двоє пілотів доставлені в госпіталь після катапультування з літака морської ескадрильї під час польоту Коулдрос. Розслідування розпочнеться найближчим часом. Ми не надаватимемо детальнішу інформацію зараз", — заявив міністр оборони Бен Уоллес.
За даними SkyNews двоє пілотів могли отримати легкі травми через катапультування. Катастрофа літака сталася через несправність з двигуном. На місце події відправили два медичних вертольоти.
Борт проходив навчання, під час яких стимулювалися напади на союзні кораблі НАТО ворогами.
Місцева поліція повідомляє, що деталі про ступінь пошкоджень пілотів повідомлять пізніше. Фото з місця аварії зараз немає.
Нагадаємо, 13 березня у Казахстані розбився військовий літак. В результаті аварії загинуло 4 людини.
4 березня військовий вертоліт Cougar розбився недалеко від міста Татван у провінції Бітліс на сході Туреччини. Тоді загинули 9 осіб. Серед жертв — генерал-лейтенант Сухопутних військ Осман Ербаш.