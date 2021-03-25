У Великобританії розбився літак Королівського флоту

У Міністерстві оборони Британії на час розслідування не планують ділитися подробицями аварії.

У Великобританії в місті Корноулл зазнав аварії штурмової винищувач Королівського флоту Hawk Jet 736 морської ескадрильї. Про це повідомляє BBC.

"Двоє пілотів доставлені в госпіталь після катапультування з літака морської ескадрильї під час польоту Коулдрос. Розслідування розпочнеться найближчим часом. Ми не надаватимемо детальнішу інформацію зараз", — заявив міністр оборони Бен Уоллес.

За даними SkyNews двоє пілотів могли отримати легкі травми через катапультування. Катастрофа літака сталася через несправність з двигуном. На місце події відправили два медичних вертольоти.

[ + – ] маршрут штурмовика Фото: скриншот

Борт проходив навчання, під час яких стимулювалися напади на союзні кораблі НАТО ворогами.

Місцева поліція повідомляє, що деталі про ступінь пошкоджень пілотів повідомлять пізніше. Фото з місця аварії зараз немає.

Нагадаємо, 13 березня у Казахстані розбився військовий літак. В результаті аварії загинуло 4 людини.

4 березня військовий вертоліт Cougar розбився недалеко від міста Татван у провінції Бітліс на сході Туреччини. Тоді загинули 9 осіб. Серед жертв — генерал-лейтенант Сухопутних військ Осман Ербаш.