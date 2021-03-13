В Казахстане разбился военный самолет, погибли 4 человека (видео)

Воздушное судно пропало с радаров при заходе на посадку. На месте инцидента работает 10 реанимационных бригад.

Четыре человека погибли и двое травмированы в результате крушения военного самолета Ан-26 в в аэропорту Алматы (Казахстан), передает сайт МЧС республики.

По информации ведомства, в 17:22 по местному времени самолет сообщением Нур-Султан — Алматы пропал с радаров и совершил аварийную посадку на взлетной полосе в поселке Кызылту возле аэропорта Алматы. Сообщается, что воздушное судно загорелось.

На место падения самолета были отправлены пожарные, спасатели, кинологи и 10 реанимационных бригад.

"По предварительным данным, 4 человека погибли, 2 пострадавших направлены в городскую клиническую больницу № 4 г. Алматы. На место ЧС дополнительно направлены силы и средства территориальных подразделений МЧС РК", – отметили в министерстве.

СМИ пишут о том, что самолет принадлежал пограничной службе Комитета национальной безопасности Казахстана. О причинах катастрофы пока что не сообщается.

В сети опубликовали кадры с места крушения, а также назвали имена и возраст погибших:

старший лейтенант Баймуратов Досжан — 43 года;

сержант Васильков Евгений — 34 года;

лейтенант Сагинбаев Мухтар — 26 лет;

майор Барлықбаев Габит — 34 года.

Напомним, 4 марта военный вертолет Cougar разбился недалеко от города Татван в провинции Битлис на востоке Турции. Тогда погибли 9 человек. Среди жертв – генерал-лейтенант Сухопутных войск Осман Эрбаш.