У Казахстані розбився військовий літак, загинули 4 людини (відео)

Літак Ан-26 зник з радарів під час заходу на посадку. На місці інциденту працює 10 реанімаційних бригад.

Чотири людини загинули і дві травмовані в результаті падіння військового літака Ан-26 в в аеропорту Алмати (Казахстан), передає сайт МНС республіки.

За інформацією відомства, о 17:22 за місцевим часом літак сполученням Нур-Султан – Алмати пропав з радарів і здійснив аварійну посадку на злітній смузі в селищі Кизилту біля аеропорту Алмати. Повідомляється, що повітряне судно загорілося.

На місце падіння літака були відправлені пожежні, рятувальники, кінологи і 10 реанімаційних бригад.

"За попередніми даними, 4 людини загинули, 2 постраждалих направлені в міську клінічну лікарню № 4 м. Алмати. На місце НС додатково направлено сили та засоби територіальних підрозділів МНС РК", – відзначили в міністерстві.

ЗМІ пишуть про те, що літак належав прикордонній службі Комітету національної безпеки Казахстану. Про причини катастрофи поки що не повідомляється.

У мережі опублікували кадри з місця аварії, а також назвали імена і вік загиблих:

старший лейтенант Баймуратов Досжан – 43 роки;

сержант Васильков Євген – 34 роки;

лейтенант Сагінбаєв Мухтар – 26 років;

майор Барлиқбаєв Габіт – 34 роки.

Нагадаємо, 4 березня військовий вертоліт Cougar розбився недалеко від міста Татван в провінції Бітліс на сході Туреччини. Тоді загинули 9 осіб. Серед жертв – генерал-лейтенант Сухопутних військ Осман Ербаш.