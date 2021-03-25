У Мавританії невідомий намагався захопити літак

За даними місцевих ЗМІ, зловмисник — американець, який заявив, що у нього "проблеми з урядом країни".

У міжнародному аеропорту Нуакшота у Мавританії невідомий захопив літак і зажадав викуп. Про це повідомляє місцеве видання Sahara media.

Видання повідомляє, що влада почала евакуацію з аеропорту всіх співробітників і установку кордону безпеки навколо літака діаметром 400 метрів.

За даними джерела видання, чоловік, який штурмував літак, "стверджує, що він американець" і каже, що у нього "проблема з урядом Мавританії". Крім того, він "зажадав компенсації від уряду".

Атакований літак належить місцевій авіакомпанії "Амбріар" і був припаркований на злітно-посадковій смузі у міжнародному аеропорту Нуакшота, в ньому не було пасажирів.

Пізніше видання повідомило, що чоловіка, який захопив літак, затримали.

Раніше повідомлялося, що у Великобританії в місті Корноулл зазнав аварії штурмової винищувач Королівського флоту Hawk Jet 736 морської ескадрильї. Катастрофа літака сталася через несправність з двигуном. Двоє пілотів доставлені в госпіталь після катапультування.

Нагадаємо, 13 березня в Казахстані розбився військовий літак. В результаті аварії загинуло 4 людини.

4 березня військовий вертоліт Cougar розбився недалеко від міста Татван у провінції Бітліс на сході Туреччини. Тоді загинули 9 осіб. Серед жертв — генерал-лейтенант Сухопутних військ Осман Ербаш.