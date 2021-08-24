30 семьям украинских ветеранов выделили квартиры ко Дню Независимости

Защитники Украины одновременно получили жилье в разных регионах по инициативе Владимира Зеленского.

З0 семьям защитников Украины выдали квартиры в честь 30-го Дня Независимости. Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития регионов на официальном сайте.

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Ключи и документы на новые квартиры ветеранам вручили одновременно во всех областях страны. В частности, шесть семей из Киевской области получили новое жилье в рамках четвертого Международного волонтерского и ветеранского форума под названием "Там где мы — там Украина". В 2021 году мероприятие состоялось на базе Всеукраинского форума "Украина 30. Защитники".

"На протяжении веков нам за независимость приходилось бороться. И даже прямо сейчас… Когда семь лет назад нашу страну атаковал враг, — защищать покой Украины, суверенитет, права и демократические свободы — стали герои-защитники. Для меня — большая честь стоять здесь рядом вместе с вами", — заявил глава Минрегионов Алексей Чернышов.

Фото: Минрегионов Фото: Минрегионов

Министр добавил, что квартиры — это самое малое, что государство может сделать для воинов, защищающих границы от неприятеля, а также для семей погибших ветеранов. Как напомнила пресс-служба, защитника страны выделили квартиры по инициативе президента Владимира Зеленского.

Ранее писали, что Кабмин повысил пенсии военным и доплаты некоторым участникам боевых действий. Пенсионные выплаты пересмотрели для 400 тысяч бывших военнослужащих и сотрудников силовых структур. Такое решение приняли на фоне масштабного митинга пенсионеров под Верховной Рады, которые потребовали повышения выплат и встречи со спикером Дмитрием Разумковым. Правоохранители применили слезоточивый газ и перекрыли улицу.

Сообщали также, что в Днепропетровской области ветеранам выдали медали от президента РФ Владимира Путина. Представители общественной организации передали российские награды жителям нескольких районов, которые сначала не обратили внимание на надписи. СБУ начала искать общественных деятелей, чтобы разобраться в ситуации.