Кабмин повысил старые военные пенсии и увеличил доплаты некоторым УБД

Премьер-министр попросил замминистра соцполитики выйти к протестующим у ВР пенсионерам и сообщить им о принятом решении.

Почти 400 тыс. бывших военнослужащих и служащих органов правопорядка получат пенсионные доплаты. Повышены выплаты для участников боевых действий (УБД), утративших трудоспособность.

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Соответствующее решение правительство приняло 14 июля, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Премьер поручил замминистра соцполитики прямо во время заседания правительства выйти к митингующим и доложить им о выполнении их требований.

Отметим, 14 июля ветераны силовых структур устроили митинг и попытались прорваться в здание Верховной Рады. Они требовали встречи со спикером Дмитрием Разумковым, а также выплаты прибавок к пенсиям, анонсированных президентом. Протестующим удалось прорваться зданию, где их все-таки остановил сотрудники полиции и Национальной гвардии. Началась потасовка. Правоохранители применили слезоточивый газ. В итоге пенсионеров оттеснили, часть из них перекрыли улицу.

Напомним, ранее сообщалось, что с 1 июля 2021 года 400 тысяч военнослужащих, которые вышли на пенсию до 1 марта 2018 года, получат ежемесячную доплату в 2 тысячи гривен, а минимальная пенсия для них составит 3854 гривны. Кроме того, правительство готовится на 700 гривен повысить выплаты УБД, которые потеряли трудоспособность.