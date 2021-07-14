Кабмін підвищив старі військові пенсії та збільшив доплати деяким УБД

Прем'єр-міністр попросив заступника міністра соцполітики вийти до протестувальників-пенсіонерів біля ВР і повідомити їм про прийняте рішення.

Майже 400 тис. колишніх військовослужбовців і службовців органів правопорядку отримають пенсійні доплати. Підвищено виплати для учасників бойових дій (УБД), які втратили працездатність.

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Відповідне рішення уряд ухвалив 14 липня, повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль.

Премʼєр доручив заступнику міністра соцполітики прямо під час засідання уряду вийти до мітингувальників і доповісти їм про виконання їхніх вимог.

Зазначимо, 14 липня ветерани силових структур влаштували мітинг і спробували прорватися в будівлю Верховної Ради. Вони вимагали зустрічі зі спікером Дмитром Разумковим, а також виплати надбавок до пенсій, анонсованих президентом. Протестувальникам вдалося прорватися в будівлю, де їх усе-таки зупинили співробітники поліції і Національної гвардії. Почалася бійка. Правоохоронці застосували сльозогінний газ. У результаті пенсіонерів відтіснили, частина з них перекрила вулицю.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з 1 липня 2021 року 400 тисяч військовослужбовців, які вийшли на пенсію до 1 березня 2018 року, отримають щомісячну доплату у 2 тисячі гривень, а мінімальна пенсія для них становитиме 3854 гривні. Крім того, уряд готується на 700 гривень підвищити виплати УБД, які втратили працездатність.