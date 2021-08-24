30 сім'ям українських ветеранів виділили квартири до Дня Незалежності

Захисники України одночасно отримали житло в різних регіонах з ініціативи Володимира Зеленського.

З0 сім'ям захисників України видали квартири в честь 30-го Дня Незалежності. Про це повідомила прес-служба Міністерства розвитку регіонів на офіційному сайті.

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Ключі та документи на нові квартири ветеранам вручили одночасно у всіх областях країни. Зокрема, шість сімей з Київської області отримали нове житло в рамках четвертого Міжнародного волонтерського і ветеранського форуму під назвою "Там де ми — там Україна". У 2021 року захід відбувся на базі Всеукраїнського форуму "Україна 30. Захисники".

"Протягом століть нам за незалежність доводилося боротися. І навіть прямо зараз... Коли сім років тому нашу країну атакував ворог, — захищати спокій України, суверенітет, права і демократичні свободи — стали герої-захисники. Для мене — велика честь стояти тут поруч один з одним з вами", — заявив глава Мінрегіону Олексій Чернишов.

Фото: Мінрегіон Фото: Мінрегіон

Міністр додав, що квартири — це найменше, що держава може зробити для воїнів, які захищають кордони від ворога, а також для сімей загиблих ветеранів. Як нагадала прес-служба, захисника країни виділили квартири з ініціативи президента Володимира Зеленського.

Раніше писали, що Кабмін підвищив пенсії військовим і доплати деяким учасникам бойових дій. Пенсійні виплати переглянули для 400 тисяч колишніх військовослужбовців і співробітників силових структур. Таке рішення прийняли на тлі масштабного мітингу пенсіонерів під Верховної Ради, які вимагали підвищення виплат і зустрічі зі спікером Дмитром Разумковим. Правоохоронці застосували сльозогінний газ і перекрили вулицю.

Повідомляли також, що в Дніпропетровській області ветеранам видали медалі від президента РФ Володимира Путіна. Представники громадської організації передали російські нагороди жителям кількох районів, які спочатку не звернули увагу на написи. СБУ почала шукати громадських діячів, щоб розібратися в ситуації.