Татьяна Остащенко указом Зеленского стала первой женщиной-генералом в рядах ВСУ

Всего в Украине звание генерала официально имеют только три женщины.

Командующий Медицинских сил ВСУ Татьяна Остащенко стала первой женщиной-генералом в рядах украинской армии. О присвоении звания бригадного генерала говорится в указе президента Владимира Зеленского.

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Указ о присвоении нового воинского звания глава государства подписал в День Независимости Украины.

"Присвоить воинское звание бригадного генерала медицинской службы полковнику медицинской службы Остащенко Татьяне Николаевне — командующему Медицинских сил Вооруженных Сил Украины", — говорится в указе №427/2021, опубликованный на сайте президента Украины.

Татьяна Остащенко была назначена на должность командующей Медицинских сил Вооруженных сил Украины в конце июля 2021 года решением главы Минобороны Украины Андрея Тарана. Это кадровое решение также поддержал верховный главнокомандующий Владимир Зеленский.

"Проходила военную службу главным инспектором Главной инспекции Министерства обороны Украины, поэтому прекрасно понимает тот фронт работ, который необходимо осилить, чтобы восстановить нормальное функционирование военной медицины", — заявлял Андрей Таран, комментируя назначение Татьяны Остащенко.

Таким образом, Татьяна Остащенко стала первой женщиной-генералом в рядах ВСУ.

Первой женщиной-генералом в Украине стала глава Военно-медицинского управления СБУ Людмила Шугалей. Звание ей было присвоено в октябре 2018 года.

Второй женщиной-генералом также стала Юлия Лапутина. В момент присвоения звания генерала (март 2020 года — ред.) Юлия Лапутина занимала должность замглавы Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ. 18 декабря 2020 года решением Верховной Рады генерал СБУ Юлия Лапутина назначена на должность министра по делам ветеранов.

Также Фокус рассказывал, что в 2018 году Рада приняла закон о равных правах мужчин и женщин в ВСУ. В документе прописан принцип, согласно которому женщины проходят военную службу на равных началах с мужчинами.