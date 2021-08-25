Тетяна Остащенко указом Зеленського стала першою жінкою-генералом в лавах ЗСУ

Всього в Україні звання генерала офіційно мають тільки три жінки.

Командувачка Медичних сил ЗСУ Тетяна Остащенко стала першою жінкою-генералом у лавах української армії. Про присвоєння звання бригадного генерала говориться в указі президента Володимира Зеленського.

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Указ про присвоєння нового військового звання глава держави підписав у День Незалежності України.

"Присвоїти військове звання бригадного генерала медичної служби полковнику медичної служби Остащенко Тетяні Миколаївні — командувачу Медичних сил Збройних Сил України", — йдеться в указі №427/2021, опублікованому на сайті президента України.

Тетяна Остащенко була призначена на посаду командуючої Медичними силами Збройних сил України в кінці липня 2021 року рішенням глави Міноборони України Андрія Тарана. Це кадрове рішення також підтримав верховний головнокомандувач Володимир Зеленський.

"Проходила військову службу головним інспектором Головної інспекції Міністерства оборони України, тому прекрасно розуміє той фронт робіт, який необхідно осилити, щоб відновити нормальне функціонування військової медицини", — заявляв Андрій Таран, коментуючи призначення Тетяни Остащенко.

Таким чином, Тетяна Остащенко стала першою жінкою-генералом у лавах ЗСУ.

Першою жінкою-генералом в Україні стала глава Військово-медичного управління СБУ Людмила Шугалей. Звання їй було присвоєно в жовтні 2018 року.

Другою жінкою-генералом також стала Юлія Лапутіна. На момент присвоєння звання генерала (березень 2020 року — ред.) Юлія Лапутіна обіймала посаду заступника голови Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ. 18 грудня 2020 року рішенням Верховної Ради генерал СБУ Юлія Лапутіна призначена на посаду міністра у справах ветеранів.

Також Фокус розповідав, що в 2018 році Рада прийняла закон про рівні права чоловіків і жінок в ЗСУ. У документі прописаний принцип, згідно з яким жінки проходять військову службу на рівних засадах з чоловіками.