"Поражать цели в считанные минуты": ВМС США испытывают вторую ступень гиперзвуковой ракеты

Ракета сможет летать на скорости в 5 махов — это более 6000 км/ч.В войска разработка должна поступить к концу 2023 года.

Военно-морские силы США провели испытания твердотопливного ракетного двигателя для разрабатываемого гиперзвукового оружия. Об этом сообщает Defense News, ссылаясь на пресс-службу ВМС.

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Сообщается, что 25 августа завершились испытания первой ступени. В ходе них была испытана система управления вектором тяги ракетного ускорителя. Испытания посчитали успешными.

Испытания второй ступени — еще один шаг к развертыванию гиперзвукового оружия для ВМС США и армии. Систему планируют устанавливать как на море, так и на суше. К концу 2023 года оружие дальнего действия должно быть развернуто. При этом к 2023 их установят на корабли, в 2024 на подводные лодки.

Разработка должна лететь со скоростью в пять раз быстрее скорости звука — 5 махов (6125 км/ч). Ракета сможет маневрировать на разных высотах, что должно затруднить обнаружение с помощью наземных радаров.

"За считанные минуты истребители ВМФ и Армии могут поражать важные цели в сотнях или даже тысячах миль от них. Доставка гиперзвукового оружия — один из главных приоритетов Минобороны", — указывают в заявлении ВМС США.

Напомним, в США провалились вторые тесты гиперзвуковой ракеты. Программа отстает от графика уже на 7 месяцев.

7 апреля первые испытания гиперзвуковой ракеты также завершились неудачей.