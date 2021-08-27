"Вражати мету за лічені хвилини": ВМС США випробовують другий ступінь гіперзвукової ракети

Ракета зможе літати на швидкості в 5 махів — це більше 6000 км/год.У військову розробку повинна надійти до кінця 2023 року.

Військово-морські сили США провели випробування твердопаливного ракетного двигуна для розроблюваної гіперзвукової зброї. Про це повідомляє Defense News, посилаючись на пресслужбу ВМС.

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Повідомляється, що 25 серпня завершилися випробування першого ступеня. В ході них була випробувана система управління вектором тяги ракетного прискорювача. Випробування вважають успішними.

Випробування другого ступеня — ще один крок до розгортання гіперзвукової зброї для ВМС США й армії. Систему планують встановлювати як на морі, так і на суші. До кінця 2023 року зброю дальньої дії повинно бути розгорнуто. При цьому до 2023 її встановлять на кораблі, у 2024 на підводні човни.

Розробка повинна летіти зі швидкістю в п'ять разів швидшою за швидкість звуку — 5 махів (6125 км/год). Ракета зможе маневрувати на різних висотах, що має утруднити виявлення за допомогою наземних радарів.

"За лічені хвилини винищувачі ВМФ і Армії можуть вражати важливі цілі в сотні або навіть тисячі миль від них. Доставка гіперзвукової зброї — один з головних пріоритетів Міноборони", — вказують у заяві ВМС США.

Нагадаємо, в США провалилися другі тести гіперзвукової ракети. Програма відстає від графіка вже на 7 місяців.

7 квітня перші випробування гіперзвукової ракети також завершилися невдачею.