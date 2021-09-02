5 лет заключения: майора ВСУ приговорили за убийство солдата, опубликовавшего пост в Instagram

Олег Тимошук заснял на видео позиции украинских военных под Авдеевкой, и выложил его в соцсеть. Командир из-за воспоминаний обстрелов под Амвросиевкой, вошел в состояние аффекта и выстрелил в солдата.

Красноармейский городской районный суд Донецкой области посадил майора экс-начальника отделения связи штаба военной части В0849 Виталия Винника на 5 лет за убийство солдата. Об этом сообщается на сайте суда.

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За что майор застрелил солдата Олега Томашука

Весной 2017 солдаты вместе с Олегом Томашуком ехали на стрельбища в машине. На выезде из завода в Авдеевке, на территории которого находилась военная часть, Томашук начал снимать видео. В кадр попали позиции части. Он опубликовал видео с геолокацией в Instagram. В этот же день ему начали писать в комментариях, что он рассекретил позиции. А видео подхватили в российских СМИ.

Вечером майор Виталий Винник вызвал к себе в кабинет четырех бойцов, ехавших в УАЗике, один из которых выложил видео. Винник заявил Томашуку, что его действия приравниваются к государственной измене, тот видя состояние командира, согласился с ним. После этого майор взял пистолет, перезарядил его перед лицом солдата и выстрелил в голову. По словам свидетелей, Томашук просил этого не делать, но офицер выстрелил. Ранение оказалось смертельным.

[ + – ] Видео Олега Томашука

Показания майора Виталия Винника

В суде майор Винник заявил, что признает свои действия, но не согласен с квалификацией обвинения. Он застрелил солдата не специально. В тот момент его окутали воспоминания лета 2014, когда под Амвросиевкой их накрыла артиллерией. Было много раненых и убитых. А случилась трагедия из-за того, что бойцы выкладывали в соцсети фотографии с позиций, что позволило навести вражескую артиллерию. Страх повтора ситуации и ввел его в состояния аффекта. Он не помнит как заряжал оружие и делал выстрел.

Судебная экспертиза подтвердила, что в момент совершения убийства подозреваемый был в состоянии тяжелого эмоционального возбуждения, поэтому он мог осознавать свои действия, но не до конца их контролировать.

Решение суда

Суд не стал переквалифицировать обвинения с части первой 115 на статью 116 УК Украины. Так как 116 статья говорит об умышленном убийстве, совершенном в состоянии сильного душевного волнения, которое внезапно возникло в следствии противозаконного насилия, систематического издевательства и тяжелой обиды со стороны потерпевшего.

При этом суд принял во внимание смягчающих обстоятельства в виде раскаяния Винника в преступлении и совершении убийства в состоянии тяжелого эмоционального возбуждения. Такое эмоциональное возбуждение у обвиняемого возникло неожиданно, в ответ на реальную угрозу жизни его лично и его подчиненных, из-за действий потерпевшего. Предыдущий боевой опыт и обостренное чувство опасности, повлияло на эмоциональное состояние военного.

Поэтому суд вынес приговор — 5 лет лишения свободы. Плюс к этому Виталий Винник должен выплатить 150 тысяч гривен компенсации отцу убитому — это половина от требуемой суммы компенсации.

В СИЗО майор находился около 7 месяцев, после чего суд отдал его на поруки. Один день заключения ему пощитают как два, поэтому считается, что он уже отбыл наказание 14 месяцев.

Решение суда можно обжаловать в течение 30 дней.

Напомним, за август 2021 в зоне ООС погибло 9 украинских военных. Это наибольшее количество погибших с апреля.