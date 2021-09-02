5 років ув'язнення: майора ЗСУ засудили за вбивство солдата, який опублікував пост в Instagram

Олег Тимошук зняв на відео позиції українських військових під Авдіївкою і виклав його в соцмережу. Командир через спогади обстрілів під Амвросіївкою увійшов у стан афекту і вистрілив у солдата.

Красноармійський міський районний суд Донецької області посадив майора ексначальника відділення зв'язку штабу військової частини В0849 Віталія Винника на 5 років за вбивство солдата. Про це повідомляється на сайті суду.

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За що майор застрелив солдата Олега Томашука

Навесні 2017 солдати разом з Олегом Томашуком їхали на стрільбища в машині. На виїзді із заводу в Авдіївці, на території якого була військова частина, Томашук почав знімати відео. У кадр потрапили позиції частини. Він опублікував відео з геолокацією в Instagram. Цього ж дня йому почали писати в коментарях, що він розсекретив позиції. А відео підхопили в російських ЗМІ.

Увечері майор Віталій Винник викликав до себе в кабінет чотирьох бійців, котрі їхали в УАЗику, один з яких виклав відео. Винник заявив Томашуку, що його дії прирівнюються до державної зради, той, бачачи стан командира, погодився з ним. Після цього майор узяв пістолет, перезарядив його перед обличчям солдата і вистрілив у голову. За словами свідків, Томашук просив цього не робити, але офіцер вистрілив. Поранення виявилося смертельним.

[ + – ] Відео Олега Томашука

Показання майора Віталія Винника

У суді майор Винник заявив, що визнає свої дії, але не згоден з кваліфікацією звинувачення. Він застрелив солдата не спеціально. У той момент його огорнули спогади літа 2014, коли під Амвросіївкою їх накрило артилерією. Було багато поранених і вбитих. А трапилася трагедія через те, що бійці викладали в соцмережі фотографії з позицій, що дозволило навести ворожу артилерію. Страх повтору ситуації і ввів його в стан афекту. Він не пам'ятає, як заряджав зброю і робив постріл.

Судова експертиза підтвердила, що в момент скоєння вбивства підозрюваний був у стані важкого емоційного збудження, тому він міг усвідомлювати свої дії, але не до кінця їх контролювати.

Рішення суду

Суд не став перекваліфікувати звинувачення з частини першої 115 на статтю 116 КК України. Оскільки 116 стаття говорить про умисне вбивство, скоєне в стані сильного душевного хвилювання, що раптово виникло в наслідку протизаконного насильства, систематичного знущання і важкої образи з боку потерпілого.

При цьому суд узяв до уваги пом'якшувальні обставини у вигляді каяття Винника в злочині і скоєнні вбивства в стані важкого емоційного збудження. Таке емоційне збудження в обвинуваченого виникло несподівано, у відповідь на реальну загрозу життю його особисто і його підлеглих, через дії потерпілого. Попередній бойовий досвід і загострене почуття небезпеки вплинули на емоційний стан військового.

Тому суд виніс вирок — 5 років позбавлення волі. Плюс до цього Віталій Винник повинен виплатити 150 тисяч гривень компенсації батькові вбитому — це половина від необхідної суми компенсації.

У СІЗО майор перебував близько 7 місяців, після чого суд віддав його на поруки. Один день ув'язнення йому зарахують як два, тому вважається, що він уже відбув покарання 14 місяців.

Рішення суду можна оскаржити протягом 30 днів.

Нагадаємо, за серпень 2021 в зоні ООС загинуло 9 українських військових. Це найбільша кількість загиблих з квітня.