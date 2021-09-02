"В стране был полный хаос": украинский боец о деталях спасения переводчиков в Кабуле

Особенность операции заключалась в том, что бойцы были настолько далеко от аэропорта, что экстренной помощи не было бы: "там не на кого рассчитывать".

Один из бойцов Генерального разведуправления Минобороны в интервью "Тижню" рассказал о подробностях спасения переводчиков из аэропорта Кабула.

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Разговор происходил на условиях анонимности. По словам бойца, на момент пребывания их группы в аэропорту Кабула ситуация была тяжелой, а после теракта — очень резко ухудшилась.

"В стране был полный хаос. Люди в отчаянии, цепляются за наименьшую возможность сбежать. Именно поэтому большинство из них идут на риск", — говорит военный.

Задачу военным давало руководство страны под управлением ОП, МИД и других. Перед ее началом были проведены консультации с экспертами из США, Британии и ряда других стран. А свои действия они координировали уже на месте.

Как утверждает боец ГУР МО, такую операцию Украина за всю историю независимости еще не проводила. И хоть военные и не любят говорить о своей работе, но он все же упомянул, что в профессиональных кругах их хвалят.

"Особенность этой операции заключается в том, что мы выходили из подконтрольного военным аэропорта в сам город Кабул. Там не на кого рассчитывать. Мы отходили настолько далеко, что понимали недосягаемость к нам экстренной помощи. Но мы выходили и делали свое дело. Мы вылетели в Афганистан спасать людей. И мы их спасли", — резюмировал спецназовец.

Напомним, 30 августа стало известно, что украинский спецназ эвакуировал переводчиков из Кабула спустя несколько часов после теракта. Группа украинских бойцов была направлена в Афганистан 21 августа.