"У країні був повний хаос": український боєць про деталі порятунку перекладачів у Кабулі

Особливість операції полягала в тому, що бійці були настільки далеко від аеропорту, що екстреної допомоги не було б: "там нема на кого розраховувати".

Один з бійців Генерального розвідуправління Міноборони в інтерв'ю "Тижню" розповів про подробиці порятунку перекладачів з аеропорту Кабула.

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Розмова відбувалася на умовах анонімності. За словами бійця, на момент перебування їхньої групи в аеропорту Кабула ситуація була важкою, а після теракту — дуже різко погіршилася.

"У країні був повний хаос. Люди в розпачі, чіпляються за найменшу можливість втекти. Саме тому більшість з них йдуть на ризик", — говорить військовий.

Завдання військовим давало керівництво країни під керуванням ОП, МЗС та інших. Перед її початком були проведені консультації з експертами із США, Британії та низки інших країн. А свої дії вони координували вже на місці.

Як стверджує боєць ГУР МО, таку операцію Україна за всю історію незалежності ще не проводила. І хоч військові і не люблять говорити про свою роботу, але він усе ж згадав, що в професійних колах їх хвалять.

"Особливість цієї операції полягає в тому, що ми виходили з підконтрольного військовим аеропорту в саме місто Кабул. Там нема на кого розраховувати. Ми відходили настільки далеко, що розуміли недосяжність до нас екстреної допомоги. Але ми виходили і робили свою справу. Ми вилетіли в Афганістан рятувати людей. І ми їх врятували", — резюмував спецпризначенець.

Нагадаємо, 30 серпня стало відомо, що український спецназ евакуював перекладачів з Кабула через кілька годин після теракту. Група українських бійців була направлена до Афганістану 21 серпня.