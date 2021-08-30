Унікальна операція. Український спецназ евакуював перекладачів із Кабула після теракту (відео)

Проводити операцію відмовлялися силовики зі США, Канади та Катару. Спецназівці вийшли за межі аеропорту для пошуку перекладачів.

Літак з афганськими перекладачами разом із сім'ями прибув до Києва після ризикованої операції з їх доставки в аеропорт Кабула й евакуації. Про це пише The Globe and Mail.

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Через кілька годин після того як в аеропорту Кабула був здійснений теракт, який спричинив за собою смерть мінімум 170 осіб, українські бійці вийшли в місто для пошуку і доставки 19 людей в аеропорт. Військові висунулися в центр столиці Афганістану пішки для пошуку двох мікроавтобусів. У них були лише фотографії номерних знаків машин, знайшовши їх, військові останні 600 метрів конвоювали машини з перекладачами.

[ + – ] Евакуйовані перекладачі

"Колона увійшла в аеропорт, тому що вийшли українці. Ми просто відправили їм номери наших автомобілів і вони прийшли на місцевий базар у пошуках нас. Вони сказали: "Україна?". Ми відповіли: "Так!", і вони повели нас усередину", — розповів перекладач Мохаммед Шаріф Шараф.

Після прибуття в аеропорт, їх помістили на борт українського Іл-76 та евакуювали з країни. Їх розмістить у себе Канада, яка домовилася з Україною про евакуацію громадян.

Підкреслюється, що перед українськими бійцями ні силовики із США, Канади та Катару, не змогли вивезти перекладачів. Інші країни були згодні на евакуації лише за умови, якщо перекладачі самі дісталися до воріт аеропорту. В екстремальних умовах через нещодавній теракт це було зробити неможливо, і тільки українські спецназівці вийшли в місто, щоб доставити людей в аеропорт.

"Ми запитали американців, канадців, катарців, усіх — і ніякого рішення. Вони боялися вийти. Українські солдати були для нас ангелами. Вони виконали виняткову роботу. У них великі серця", — сказав Джавед Хакман, 33-річний батько чотирьох дітей, який два роки пропрацював у канадському спецназі в Кандагарі.

Нагадаємо, 21 серпня Україна відправила в Афганістан групу спецназу для евакуації людей.

26 серпня в аеропорту Кабула стався потужний вибух, який спричинив за собою смерть 170 осіб, зокрема 13 американських військових. Відповідальність за вибух взяли на себе бойовики ІДІЛ.