Проводить операцию отказывались силовики из США, Канады и Катара. Спецназовцы вышли за пределы аэропорта для поиска переводчиков.

Самолет с афганскими переводчиками вместе с семьями прибыл в Киев после рискованной операции по их доставке в аэропорт Кабула и эвакуации. Об этом пишет The Globe and Mail.

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Спустя пару часов после того как в аэропорту Кабула был совершен теракт, который повлек за собой смерти минимум 170 человек, украинские бойцы вышли в город для поиска и доставки 19 людей в аэропорт. Военные выдвинулись в центр столицы Афганистана пешком для поиска двух микроавтобусов. У них были лишь фотографии номерных знаков машин, найдя их, военные последние 600 метров конвоировали машины с переводчиками.

[ + – ] Эвакуированные переводчики

"Колона вошла в аэропорт, потому что вышли украинцы. Мы просто отправили им номера наших автомобилей и они пришли на местный базар в поисках нас. Они сказали: "Украина?". Мы ответили: "да!", и они повели нас внутрь", — рассказал переводчик Мохаммед Шариф Шараф.

После прибытия в аэропорт, их поместили на борт украинского Ил-76 и эвакуировали из страны. Их разместит у себя Канада, которая договорилась с Украиной об эвакуации граждан.

Подчеркивается, что перед украинскими бойцами ни силовики из США, Канады и Катара, не смогли вывезти переводчиков. Другие страны были согласны на эвакуации лишь при условии, если переводчики сами добрались до ворот аэропорта. В экстремальных условиях из-за недавнего теракта это было сделать невозможно, и только украинские спецназовцы вышли в город, чтобы доставить людей в аэропорт.

"Мы спросили американцев, канадцев, катарцев, всех — и никакого решения. Они боялись выйти. Украинские солдаты были для нас ангелами. Они проделали исключительную работу. У них большие сердца", — сказал Джавед Хакмал, 33-летний отец четверых детей, два года проработавший в канадском спецназе в Кандагаре.

Напомним, 21 августа Украина отправила в Афганистан группу спецназа для эвакуации людей.

26 августа в аэропорту Кабула произошел мощный взрыв, который повлек за собой смерть 170 человек, в том числе 13 американских военных. Ответственность за взрыв взяли на себя боевики ИГИЛ.