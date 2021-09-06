16 часов под водой: в РФ создали "подводную лодку-обманку" (фото)

Устройство будет меньше за стандартную подводную лодку. Вместо этого имитировать размеры "обманка" сможет при помощи акустической системы.

В "Центральном конструкторском бюро морской безопасности" "Рубин" создали беспилотный подводный аппарат "Суррогат". Об этом сообщил конструктор предприятия для РИА на условиях анонимности.

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Аппарат способен имитировать портрет подводной лодки для обмана противника. Акустические системы способны с достаточно высокой точностью имитировать портрет стандартной подлодки, что позволит "обмануть" авиа и корабельные комплексы по обнаружению. В перспективы разработчики хотят, чтобы комплекс мог "обманывать" и более точные стационарные комплексы.

[ + – ] Работа "Суррогата"

"Суррогат" имеет литий-ионную батарею заряда которой должно хватить на 15-16 часов под водой с постоянной имитацией субмарины. Его будет сложнее уничтожить после обнаружения из-за малых габаритов и маневренности. Вероятно, их может быть невыгодно уничтожать из-за высокой стоимости боеприпаса и более низкой цены подобного аппарата.

Заявляется также о наличии крупных подводных лодок, которые уже будут способны обнаруживать цели. Сейчас они проходят испытания.

Среди прочих задач "Суррогата" может быть сопровождение и поиск подводных лодок противника.

Напомним, в Турции разрабатывают противолодочный дрон с радиусом действия в 400 км.