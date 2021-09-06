16 часов под водой: в РФ создали "подводную лодку-обманку" (фото)
Устройство будет меньше за стандартную подводную лодку. Вместо этого имитировать размеры "обманка" сможет при помощи акустической системы.
В "Центральном конструкторском бюро морской безопасности" "Рубин" создали беспилотный подводный аппарат "Суррогат". Об этом сообщил конструктор предприятия для РИА на условиях анонимности.
Аппарат способен имитировать портрет подводной лодки для обмана противника. Акустические системы способны с достаточно высокой точностью имитировать портрет стандартной подлодки, что позволит "обмануть" авиа и корабельные комплексы по обнаружению. В перспективы разработчики хотят, чтобы комплекс мог "обманывать" и более точные стационарные комплексы.
"Суррогат" имеет литий-ионную батарею заряда которой должно хватить на 15-16 часов под водой с постоянной имитацией субмарины. Его будет сложнее уничтожить после обнаружения из-за малых габаритов и маневренности. Вероятно, их может быть невыгодно уничтожать из-за высокой стоимости боеприпаса и более низкой цены подобного аппарата.
Заявляется также о наличии крупных подводных лодок, которые уже будут способны обнаруживать цели. Сейчас они проходят испытания.
Среди прочих задач "Суррогата" может быть сопровождение и поиск подводных лодок противника.
Напомним, в Турции разрабатывают противолодочный дрон с радиусом действия в 400 км.