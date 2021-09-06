16 годин під водою: в РФ створили "підводний човен-обманку" (фото)

Пристрій буде меншим за стандартний підводний човен. Замість цього імітувати розміри "обманка" зможе за допомогою акустичної системи.

В "Центральному конструкторському бюро морської безпеки" "Рубін" створили безпілотний підводний апарат "Сурогат". Про це повідомив конструктор підприємства для РІА на умовах анонімності.

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Апарат здатний імітувати портрет підводного човна для обману противника. Акустичні системи здатні з досить високою точністю імітувати портрет стандартного підводного човна, що дозволить "обдурити" авіа та корабельні комплекси з виявлення. В перспективі розробники хочуть, щоб комплекс міг "обманювати" і точніші стаціонарні комплекси.

[ + – ] Робота "сурогату"

"Сурогат" має літій-іонну батарею заряду, якої повинно вистачити на 15-16 годин під водою з постійною імітацією субмарини. Його буде складніше знищити після виявлення через малі габарити та маневреність. Ймовірно, їх може бути невигідно знищувати через високу вартість боєприпасу і нижчу ціну подібного апарату.

Заявляється також про наявність великих підводних човнів, які вже будуть здатні виявляти цілі. Зараз вони проходять випробування.

Серед інших завдань "сурогату" може бути супровід і пошук підводних човнів противника.

Нагадаємо, в Туреччині розробляють протичовновий дрон із радіусом дії 400 км.