16 годин під водою: в РФ створили "підводний човен-обманку" (фото)
Пристрій буде меншим за стандартний підводний човен. Замість цього імітувати розміри "обманка" зможе за допомогою акустичної системи.
В "Центральному конструкторському бюро морської безпеки" "Рубін" створили безпілотний підводний апарат "Сурогат". Про це повідомив конструктор підприємства для РІА на умовах анонімності.
Апарат здатний імітувати портрет підводного човна для обману противника. Акустичні системи здатні з досить високою точністю імітувати портрет стандартного підводного човна, що дозволить "обдурити" авіа та корабельні комплекси з виявлення. В перспективі розробники хочуть, щоб комплекс міг "обманювати" і точніші стаціонарні комплекси.
"Сурогат" має літій-іонну батарею заряду, якої повинно вистачити на 15-16 годин під водою з постійною імітацією субмарини. Його буде складніше знищити після виявлення через малі габарити та маневреність. Ймовірно, їх може бути невигідно знищувати через високу вартість боєприпасу і нижчу ціну подібного апарату.
Заявляється також про наявність великих підводних човнів, які вже будуть здатні виявляти цілі. Зараз вони проходять випробування.
Серед інших завдань "сурогату" може бути супровід і пошук підводних човнів противника.
Нагадаємо, в Туреччині розробляють протичовновий дрон із радіусом дії 400 км.