"Наши символы должны отражать реальность": в США снесут крупнейшую статую Конфедератов

Постановление о сносе было выпущено еще во время протестов Black Lives Matter, однако демонтировать его не удавалось из-за юридических проблем.

В штате Вирджиния снесут самую большую статую Конфедератов в США спустя 130 лет после ее установки. Об этом сообщает Bussines Insider.

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Завтра, 8 сентября 12-тонную статую генерала Роберта Ли снесут. Она посвящена восстанию Конфедерации в Вирджинии.

Постановление о сносе монумента было выпущено еще в июне 2020 года после протестов афроамериканца Джорджа Флойда. Долгое время демонтаж статуи не мог быть осуществлен из-за проблем с документами. Однако на прошлой неделе Верховный суд Вирджинии разрешил снос.

"Ричмонд больше не является столицей конфедерации. Мы разнообразный, открытый и гостеприимный город, и наши символы должны отражать эту реальность", — заявил мэр Ричмонда Левар Стоуни.

По словам губернатора штата, снос станет важным шагом того, чтобы показать, "что мы и кто мы". Гранитный пьедестал, на котором стоит статуя, оставят. Его переосмыслят в Департаменте изящных искусств, так это одна из туристических зон в городе.

Штат Вирджиния был одним из 14, входящих в Конфедерацию. После Гражданской войны в США, конфедераты проиграли, победили федеральные штаты. В результате на всей территории США отменили рабство. Война стала самой кровопролитным конфликтом, в которых принимали участие американцы.

Напомним, 29 июня 2020 года власти Миссисипи решили убрать символику Конфедерации с флага штата. А сторонники Black Lives Matter требовали снести монумент Конфедерации назвав его "памятником расизма".