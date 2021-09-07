"Наші символи повинні відображати реальність": в США знесуть найбільшу статую Конфедератів

Постанову про знесення було випущено ще під час протестів Black Lives Matter, проте демонтувати його не вдавалося через юридичні проблеми.

У штаті Вірджинія знесуть найбільшу статую Конфедератів у США через 130 років після її установки. Про це повідомляє Bussines Insider.

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Завтра 8 вересня 12-тонну статую генерала Роберта Лі знесуть. Вона присвячена повстанню Конфедерації в Вірджинії.

Постанову про знесення монумента було випущено ще в червні 2020 роки після протестів на честь афроамериканця Джорджа Флойда. Довгий час демонтаж статуї не міг бути здійснений через проблеми з документами. Однак минулого тижня Верховний суд Вірджинії дозволив знесення.

"Річмонд більше не є столицею конфедерації. Ми різноманітне, відкрите й гостинне місто, і наші символи повинні відображати цю реальність", — заявив мер Річмонда Левар Стоуні.

За словами губернатора штату, знесення стане важливим кроком того, щоб показати, "що ми і хто ми". Гранітний п'єдестал, на якому стоїть статуя, залишать. Його переосмислять у Департаменті образотворчих мистецтв, оскільки це одна з туристичних зон в місті.

Штат Вірджинія був одним із 14, які входили в Конфедерацію. Після Громадянської війни в США конфедерати програли, перемогли федеральні штати. В результаті на всій території США скасували рабство. Війна стала найкровопролитнішим конфліктом, в якому брали участь американці.

Нагадаємо, 29 червня 2020 року влада Міссісіпі вирішила прибрати символіку Конфедерації з прапора штату. А прихильники Black Lives Matter вимагали знести монумент Конфедерації, назвавши його "пам'ятником расизму".