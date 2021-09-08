В США под одобрительные крики толпы демонтировали крупнейший монумент Конфедератам (видео)

Губернатор штата заявил, что демонтаж 12-метровой статуи — процесс исцеления штата, который теперь сможет двигаться вперед и быть гостеприимным.

В Вирджинии местные власти демонтировали крупнейший монумент Конфедератов статую генерала Роберта Ли. Об этом сообщает USA Today.

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12-тонную статую сняли с 12 метрового постамента, вызвав бурную реакцию у толпы людей, собравшихся посмотреть на действо. Некоторые из активистов, как пишут в издании, были в одежде с символикой Black Lives Matter. Во время сноса они скандировали: "Чьи улицы? Наши улицы", "Хей, хей, прощай". На демонтаже присутствовал и сенатор Дженнифер Макклеллан.

"Это был долгий процесс, часть процесса исцеления, чтобы Вирджиния могла двигаться вперед и быть гостеприимным штатом с инклюзивностью и разнообразием", — заявил губернатор штата Ральф Нортэм.

По мнению губернатора, статуя символизировала 400-летний период истории, которым не стоит гордиться.

Теперь Департамент общего обслуживания Вирджинии разделит статую на три части и будет ее хранить в государственном хранилище до тех пор, пока не будет принято решение о ее утилизации. Территорию вокруг памятника переосмыслят, а плакаты с описанием посвятят не истории установки монумента и личности Роберту Ли, а событиям возле монумента в 2020 году. Тогда активисты Black Lives Matter неоднократно требовали снести памятник из-за символа расизма.

Напомним, вчера заявлялось, что крупнейший памятник Конфедератам снесут. Все юридические проблемы удалось решить.