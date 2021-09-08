У США під схвальні вигуки натовпу демонтували найбільший пам'ятник Конфедератам (відео)

Губернатор штату заявив, що демонтаж 12-метрової статуї — процес зцілення штату, який тепер зможе рухатися вперед і бути гостинним.

У Вірджинії місцева влада демонтувала найбільший монумент Конфедератів статую генерала Роберта Лі. Про це повідомляє USA Today.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

12-тонну статую зняли з 12-метрового постаменту, викликавши бурхливу реакцію у натовпу людей, які прийшли подивитися на дійство. Деякі з активістів, як пишуть у виданні, були в одязі із символікою Black Lives Matter. Під час знесення вони скандували: "Чиї вулиці? Наші вулиці", "Хей, хей, прощай". На демонтажі був присутній і сенатор Дженніфер Макклеллан.

"Це був довгий процес, частина процесу зцілення, щоб Вірджинія могла рухатися вперед і бути гостинним штатом з інклюзивністю та різноманітністю", — заявив губернатор штату Ральф Нортем.

На думку губернатора, статуя символізувала 400-річний період історії, яким не варто пишатися.

Тепер Департамент загального обслуговування Вірджинії розділить статую на три частини і буде її зберігати в державному сховищі до тих пір, поки не буде ухвалене рішення про її утилізацію. Територію навколо пам'ятника переосмислять, а плакати з описом присвятять не історії встановлення монумента й особистості Роберту Лі, а подіям біля монумента в 2020 році. Тоді активісти Black Lives Matter неодноразово вимагали знести пам'ятник через символ расизму.

Нагадаємо, вчора заявлялося, що найбільший пам'ятник Конфедератам знесуть. Усі юридичні проблеми вдалося вирішити.