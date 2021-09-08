После сообщения о переходе на М4: Израиль закупает дополнительные винтовки Tavor

ЦАХАЛ получит штурмовые винтовки X-95, которые будут адаптированы к условиям на современном поле боя.

В ЦАХАЛ закупят дополнительные партии штурмовой винтовки Micro-TAVOR (Х-95) для пехотных подразделений. Об этом сообщает Army Recognition.

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Компания Israel Weapon Industries продаст ЦАХАЛ партию винтовок в рамках годового плана закупок. При этом винтовки адаптируют к задачам на современном поле боя.

Micro-TAVOR — это штурмовая винтовка, предназначенная для Вооруженных сил, правоохранителей и спецподразделений. Она была разработана в тесном сотрудничестве с элитными спецподразделениями ЦАХАЛ, а потому ее быстро можно модернизировать. Например, за несколько минут специалист может поменять калибр у оружия.

"Семейство TAVOR использовалось различными подразделениями АОИ в течение последних 15 лет. Заявление о дальнейших закупках является еще одним свидетельством высокой производительности и надежности TAVOR в полевых условиях", — заявил вице-президент по маркетингу и продажам Ронен Хамудот.

Информации о количестве закупаемых винтовок не предоставляется.

Винтовки производства Tavor отличаются своей компоновкой. Они выполнены по схеме "булл-пап". Это схема позволяет располагать спусковой крючок перед магазином и ударным механизмом за счет чего длина оружия сокращается без изменения длины ствола и потери в эффективности стрельбы.

Напомним, 6 сентября сообщалось, что ЦАХАЛ возвращает винтовки M4 в армию вместо футуристичных Tavor. Израильские штурмовые винтовки планируется перевести в резервные бригады.