Після повідомлення про перехід на М4: Ізраїль закуповує додаткові гвинтівки Tavor

ЦАГАЛ отримає штурмові гвинтівки X-95, які будуть адаптовані до умов на сучасному полі бою.

У ЦАГАЛ закуплять додаткові партії штурмової гвинтівки Micro-TAVOR (Х-95) для піхотних підрозділів. Про це повідомляє Army Recognition.

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Компанія Israel Weapon Industries продасть ЦАГАЛ партію гвинтівок у рамках річного плану закупівель. При цьому гвинтівки адаптують до завдань на сучасному полі бою.

Micro-TAVOR — це штурмова гвинтівка, призначена для Збройних сил, правоохоронців та спецпідрозділів. Вона була розроблена в тісній співпраці з елітними спецпідрозділами ЦАГАЛ, а тому її швидко можна модернізувати. Наприклад, за кілька хвилин фахівець може поміняти калібр у зброї.

"Сімейство TAVOR використовувалося різними підрозділами АОІ протягом останніх 15 років. Заява про подальші закупівлі є ще одним свідченням високої продуктивності та надійності TAVOR у польових умовах", — заявив віце-президент із маркетингу та продажу Ронен Хамудот.

Інформація про кількість закуповуваних гвинтівок не надається.

Гвинтівки виробництва Tavor відрізняються своїм компонуванням. Вони виконані за схемою "булпап". Це схема дозволяє розташовувати спусковий гачок перед магазином та ударний механізм за рахунок чого довжина зброї скорочується без зміни довжини ствола і втрати в ефективності стрільби.

Нагадаємо, 6 вересня повідомлялося, що ЦАГАЛ повертає гвинтівки M4 в армію замість футуристичних Tavor. Ізраїльські штурмові гвинтівки планується перевести в резервні бригади.