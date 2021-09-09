В Израиле представили инновационную систему, расширяющую возможности в бою на базе ИИ (фото)

Насадка на винтовку и окуляр для бойца позволяют военному видеть дополнительные данные на поле боя — дистанцию до цели, количество патронов в магазине и ряд других вещей.

Израильская компания Elbit Systems выпустила систему ARCAS на базе искусственного интеллекта, облегчающую стрельбу для бойцов. Об этом сообщает пресс-служба компании.

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Надстройка при помощи встроенной компьютеризированной системы взаимодействует со специальным электрооптическим прицелом винтовки. Боец в свою очередь также должен прикрепить специальный окуляр, на котором будет отображаться информация. Использования этих двух элементов позволяет превращать штурмовые винтовки в единую систему, значительно повышая эффективность и смертоносность бойца.

ARCAS позволяет:

Измерять дальность

Корректировать баллистику

Находить источник огня и движение

Позволяет стрелять от бедра и из-за угла

Разделять бойцов по принципу свой/чужой

Отслеживать количество патронов в магазине

[ + – ] Стрельба из за угла

Все это система работает благодаря насадке, которая крепится на переднюю рукоятку винтовки. Миниатюрный компьютер обрабатывает все данные, которые видит человеческий взгляд, а также данные с винтовки. Все это позволяет расширить возможности бойца в виде системы дополненной реальности. Управление системой происходит джойстиком, установленном на рукояти.

"ARCAS — еще один важный строительный блок в нашем передовом портфеле решений для пеших солдат. Разработка этого нового решения является частью наших постоянных усилий и инвестиций в НИОКР, направленных на повышение эффективности и живучести пехоты и спецназа", — утверждает гендиректор Elbit Systems Орен Сабаг.

Напомним, в США десантники тестируют новые боевые машины на базе Chevrolet.