В Ізраїлі представили інноваційну систему, яка розширює можливості в бою на базі ШІ (фото)
Насадка на гвинтівку та окуляр для бійця дозволяють військовому бачити додаткові дані на полі бою — дистанцію до цілі, кількість патронів у магазині і ряд інших речей.
Ізраїльська компанія Elbit Systems випустила систему ARCAS на базі штучного інтелекту, яка полегшує стрілянину для бійців. Про це повідомляє пресслужба компанії.
Надбудова за допомогою вбудованої комп'ютеризованої системи взаємодіє зі спеціальним електрооптичним прицілом гвинтівки. Боєць у свою чергу також повинен прикріпити спеціальний окуляр, на якому буде відображатися інформація. Використання цих двох елементів дозволяє перетворювати штурмові гвинтівки в єдину систему, значно підвищуючи ефективність і смертоносність бійця.
ARCAS дозволяє:
- вимірювати дальність
- коригувати балістику
- знаходити джерело вогню і рух
- дозволяє стріляти від стегна і з-за рогу
- розділяти бійців за принципом свій/чужий
- відстежувати кількість патронів у магазині
Уся це система працює завдяки насадці, яка кріпиться на переднє руків'я гвинтівки. Мініатюрний комп'ютер обробляє всі дані, які бачить людський погляд, а також дані з гвинтівки. Усе це дозволяє розширити можливості бійця у вигляді системи доповненої реальності. Управління системою відбувається джойстиком, встановленому на руків'ї.
"ARCAS — ще один важливий будівельний блок у нашому передовому портфелі рішень для піших солдатів. Розробка цього нового рішення є частиною наших постійних зусиль та інвестицій в НДДКР, спрямованих на підвищення ефективності та живучості піхоти і спецпризначенців", — стверджує гендиректор Elbit Systems Орен Сабаг.
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