В Ізраїлі представили інноваційну систему, яка розширює можливості в бою на базі ШІ (фото)

Насадка на гвинтівку та окуляр для бійця дозволяють військовому бачити додаткові дані на полі бою — дистанцію до цілі, кількість патронів у магазині і ряд інших речей.

Ізраїльська компанія Elbit Systems випустила систему ARCAS на базі штучного інтелекту, яка полегшує стрілянину для бійців. Про це повідомляє пресслужба компанії.

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Надбудова за допомогою вбудованої комп'ютеризованої системи взаємодіє зі спеціальним електрооптичним прицілом гвинтівки. Боєць у свою чергу також повинен прикріпити спеціальний окуляр, на якому буде відображатися інформація. Використання цих двох елементів дозволяє перетворювати штурмові гвинтівки в єдину систему, значно підвищуючи ефективність і смертоносність бійця.

ARCAS дозволяє:

вимірювати дальність

коригувати балістику

знаходити джерело вогню і рух

дозволяє стріляти від стегна і з-за рогу

розділяти бійців за принципом свій/чужий

відстежувати кількість патронів у магазині

[ + – ] Стрільба з-за рогу

Уся це система працює завдяки насадці, яка кріпиться на переднє руків'я гвинтівки. Мініатюрний комп'ютер обробляє всі дані, які бачить людський погляд, а також дані з гвинтівки. Усе це дозволяє розширити можливості бійця у вигляді системи доповненої реальності. Управління системою відбувається джойстиком, встановленому на руків'ї.

"ARCAS — ще один важливий будівельний блок у нашому передовому портфелі рішень для піших солдатів. Розробка цього нового рішення є частиною наших постійних зусиль та інвестицій в НДДКР, спрямованих на підвищення ефективності та живучості піхоти і спецпризначенців", — стверджує гендиректор Elbit Systems Орен Сабаг.

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