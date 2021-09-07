У США десантники випробовують нові бойові машини на базі цивільного Chevrolet (фото)

Військові зазначають прохідність машини і її місткість, а до мінусів відносять те, що, незважаючи на заяви розробників, удев'ятьох на ній неможливо їздити.

Бійці з 81-ї і 101-ї дивізій проводять випробування нової бойової машини з високою прохідністю. Про це повідомляє Army Times.

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Компанія General Motor Defense виграла контракт на поставку 649 машин в армію США (планується 2065). Зараз перші з них проходять "обкатку" в окремих дивізіях. Машина заснована на позашляховику Chevrolet Colorado ZR2 2020 року і використовує 90% комерційних запчастин, включаючи двигун. Це повинно знизити вартість обслуговування машин.

Авто знадобиться солдатам для того, щоб вони могли долати місцевість у легкій машині, а не пішим ходом. На ній можна перевозити вантажі та спорядження десантників.

Фото: General Motors

Характеристики ISV:

Корисне навантаження — 1450 кг

Можливість скидання з літака або вертольота

Дальність ходу — 482 км за 72 години

Кількість перевезених людей — 9 осіб

"Вантажні ремені фантастичні, і тут достатньо місця для рюкзаків, але можна було б поліпшити їх, щоб перевозити більше їжі, води й2+ палива", — ділиться враженнями сержант Рейгл з 504 парашутно-піхотного полку, додаючи, що було б краще, якщо машина мала більше стійок.

Серед плюсів машини виділяють її прохідність і легкість, а також можливість перевозити будівельні та фортифікаційні матеріали в район операції.

До недоліків легкової машини бійці віднесли те, що удев'ятьох на ній складно їхати. Плюс, неможливість мати доступ до рюкзака під час руху машини. Це уповільнює роботу, і час на виконання місій зростає.

Контракт General Motors Defense повинні виконати до червня 2028 року. Перша частина контракту оцінюється в 214,3 млн, на які й повинні зробити 649 машин.

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