В США десантники испытывают новые боевые машины на базе гражданского Chevrolet (фото)

Военные отмечают проходимость машины и ее вместимость, а к минусам относят то, что несмотря на заявления разработчиков, вдевятером на ней невозможно ездить.

Бойцы из 81-й и 101-й десантных дивизий проводят испытания новой боевой машины с высокой проходимостью. Об этом сообщает Army Times.

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Компания General Motor Defense выиграла контракт на поставку 649 машин в армию США (планируется 2065). Сейчас первые из них проходят "обкатку" в отдельных дивизиях. Машина основана на внедорожнике Chevrolet Colorado ZR2 2020 года и использует 90% коммерческих запчастей, включая двигатель. Это должно снизить стоимость обслуживания машин.

Авто пригодится солдатам для того, чтобы они могли преодолевать местность в легкой машине, а не пешим ходом. На ней можно перевозить грузы и снаряжение десантников.

Фото: General Motors

Характеристики ISV:

Полезная нагрузка — 1450 кг

Возможность сброса с самолета или вертолета

Дальность хода — 482 км за 72 часа

Количество перевозимых людей — 9 человек

"Грузовые ремни фантастические, и здесь достаточно места для рюкзаков, но можно было бы улучшить их, чтобы перевозить больше еды, воды и топлива", — делится впечатлениями сержант Рейгл из 504 парашютно-пехотного полка, добавляя, что было бы лучше, если машина имела больше стоек.

Среди плюсов машины выделяют ее проходимость и легкость, а также возможность перевозить строительные и фортификационные материалы в район операции.

К недостаткам легковой машины бойцы отнесли то, что вдевятером на ней сложно ехать. Плюс, невозможность иметь доступ к рюкзаку во время движения машины. Это замедляет работу и время на выполнение миссий возрастает.

Контракт General Motors Defense должны выполнить до июня 2028 года. Первая часть контракта оценивается в 214,3 млн долларов, на которые и должны произвести 649 машин.

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