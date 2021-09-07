В США десантники испытывают новые боевые машины на базе гражданского Chevrolet (фото)
Военные отмечают проходимость машины и ее вместимость, а к минусам относят то, что несмотря на заявления разработчиков, вдевятером на ней невозможно ездить.
Бойцы из 81-й и 101-й десантных дивизий проводят испытания новой боевой машины с высокой проходимостью. Об этом сообщает Army Times.
Компания General Motor Defense выиграла контракт на поставку 649 машин в армию США (планируется 2065). Сейчас первые из них проходят "обкатку" в отдельных дивизиях. Машина основана на внедорожнике Chevrolet Colorado ZR2 2020 года и использует 90% коммерческих запчастей, включая двигатель. Это должно снизить стоимость обслуживания машин.
Авто пригодится солдатам для того, чтобы они могли преодолевать местность в легкой машине, а не пешим ходом. На ней можно перевозить грузы и снаряжение десантников.
Характеристики ISV:
- Полезная нагрузка — 1450 кг
- Возможность сброса с самолета или вертолета
- Дальность хода — 482 км за 72 часа
- Количество перевозимых людей — 9 человек
"Грузовые ремни фантастические, и здесь достаточно места для рюкзаков, но можно было бы улучшить их, чтобы перевозить больше еды, воды и топлива", — делится впечатлениями сержант Рейгл из 504 парашютно-пехотного полка, добавляя, что было бы лучше, если машина имела больше стоек.
Среди плюсов машины выделяют ее проходимость и легкость, а также возможность перевозить строительные и фортификационные материалы в район операции.
К недостаткам легковой машины бойцы отнесли то, что вдевятером на ней сложно ехать. Плюс, невозможность иметь доступ к рюкзаку во время движения машины. Это замедляет работу и время на выполнение миссий возрастает.
Контракт General Motors Defense должны выполнить до июня 2028 года. Первая часть контракта оценивается в 214,3 млн долларов, на которые и должны произвести 649 машин.
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