США приостанавливают эвакуацию из Афганистана из-за кори, – Белый дом (видео)

Сейчас инфекционное заболевание обнаружили у некоторых афганцев, которых эвакуировали в США. Как скоро процесс возобновят, власти страны не говорят.

США на время остановили эвакуацию граждан Афганистана, поскольку по прибытии в Штаты у некоторых из них была обнаружена корь. Об этом в ходе общения с журналистами заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

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Представитель Белого дома заявила, что инициатором приостановки процесса вывоза людей из захваченной талибами страны стал Центр по контролю и профилактике заболеваний.

Всего, по словам Псаки, опасное заболевание было диагностировано у четырех граждан Афганистана, которые не так давно были привезены в США. Эти люди были изолированы.

Что такое корь

Корью называют заразную вирусную инфекцию, которая чаще всего встречается у детей. Среди основных симптомов — кашель, лихорадка, конъюнктивит, энатема на слизистой рта и пятнисто-папудезная сыпь, а также острый ринит (синдром воспаления слизистой оболочки носа).

Специалисты Всемирной организации здравоохранения утверждают, что в 2018 году от кори умерли 140 тысяч человек, основную часть которых составили дети в возрасте до пяти лет.

Напомним, что талибы дали возможность иностранцам эвакуироваться из Афганистана на чартерных рейсах, первый из которых — от авиакомпании Qatar Airlines — 9 сентября вылетел из Кабула в Катар с более чем сотней пассажиров. Среди них, как утверждают журналисты, были и граждане Украины.

Ранее сообщалось, что в Афганистане находятся 159 граждан Украины, которые хотели бы покинуть страну. Киев предпринимает попытки, чтобы организовать для них рейсы через посольства в Таджикистане, Пакистане и Иране. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рекомендует обращаться туда же, если возникнет надобность покинуть эту страну.