Дешево и сердито. В Северной Корее запустили ракету с платформы на поезде (видео)

Подобная система, как утверждают эксперты, может усложнить отслеживание ракет в КНДР. В то же время система ограничена самим состоянием ЖД в стране.

Состоявшиеся пуски ракет 15 сентября в Северной Корее производились из железнодорожной системы. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на СМИ КНДР.

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Железнодорожную ракетную систему разрабатывали в качестве потенциального контрудара по любым силам, угрожающие стране. Ракеты пролетели 800 км и поразили цель в море у восточного побережья Северной Кореи. Ракеты были выпущены из центральной части Янгдока.

"Железнодорожная ракетная система служит эффективным средством противодействия, способным нанести серьезный многократный удар по представляющим угрозу силам", — заявил пак Джонг Чон, маршал КНДР и член президиума Политбюро.

Как отмечает научный сотрудник Федерации американских ученых Адам Маунт, железнодорожные мобильные ракеты — это относительно дешевый и надежный вариант для стран, которые хотят повысить живучесть пусковых установок. По его мнению, разработкой установки занималась Россия.

Подобная система усложнит отслеживание иностранными военными ракет из-за их перемещения. Но состояние железной дороги в КНДР накладывает ряд ограничений на использование железнодорожных установок. При этом в КНДР заявляют о намерении расширить железнодорожный ракетный полк до численности бригады.

Платформа могла бы заложить основу для разработки системы, способной запускать более крупную межконтинентальную баллистическую ракету с ядерным вооружением.

Напомним, 15 сентября КНДР запустила баллистические ракеты в сторону Японского моря, ряд мировых стран осудил пуски, посчитав их опасными. На фоне пусков КНДР, Южная Корея также запустила баллистические ракеты из подводных лодок.