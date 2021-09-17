Сильно изменилась за 20 лет: в Пентагоне оценили российскую армию

По словам генерала Джона Хайтена, США еще не сталкивались с тем, чтобы сдерживать сразу две ядерные страны — РФ и Китай, поэтому важно вести с ними диалог.

Заместитель главы Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Джон Хайтен заявил, что российская армия сильно изменилась за последние 20 лет. Об этом сообщает Atlantic Counsil.

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По словам Хайтена, Россия быстро использует доменные возможности и передовые технологии для достижения своих стратегических целей, поэтому США должны готовиться к новым полям битвы. Противники США стремятся занять лидирующие позиции на новых рубежах, используя возможности космоса, киберпространства и радиоэлектронной борьбы в традиционных областях и за их пределами.

"У России невероятная сильная армия, важно понимать, как сильно они изменили ее в последние 20 лет", — заявил генерал.

Он также добавил, что важно иметь диалог с РФ и Китаем одновременно ради стабильности в мире. За всю историю Соединенных штатов, стране еще ни разу не приходилось иметь дело со сдерживанием сразу двух ядерных держав.

Atlantic Counsil — аналитический центр, неправительственная организация в США. Основная деятельность связана с международными отношения в странах Атлантики.

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