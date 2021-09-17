Сильно змінилася за 20 років: у Пентагоні оцінили російську армію

За словами генерала Джона Гайтена, США ще не стикалися з тим, щоб стримувати відразу дві ядерні країни — РФ і Китай, тому важливо вести з ними діалог.

Заступник глави Об'єднаного комітету начальників штабів ЗС США генерал Джон Гайтен заявив, що російська армія сильно змінилася за останні 20 років. Про це повідомляє Atlantic Counsil.

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За словами Гайтена, Росія швидко використовує доменні можливості і передові технології для досягнення своїх стратегічних цілей, тому США повинні готуватися до нових полів битви. Противники США прагнуть зайняти позиції лідерів на нових рубежах, використовуючи можливості космосу, кіберпростору і радіоелектронної боротьби в традиційних галузях і за їхніми межами.

"У Росії неймовірна сильна армія, важливо розуміти, як сильно вони змінили її в останні 20 років", — заявив генерал.

Він також додав, що важливо мати діалог з РФ і Китаєм одночасно заради стабільності у світі. За всю історію Сполучених штатів, країні ще жодного разу не доводилося мати справу зі стриманням відразу двох ядерних держав.

Atlantic Counsil — аналітичний центр, неурядова організація в США. Основна діяльність пов'язана з міжнародними відносинами в країнах Атлантики.

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