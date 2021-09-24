С ранениями головы и конечностей. Санитарный самолет эвакуировал 8 бойцов ВСУ (фото)

Один из бойцов был ранен еще 29 августа, он долгое время находился в коме. Ныне его состояние позволяет провести эвакуацию во Львов для дальнейшего восстановления.

Санитарный борт Ан-26 эвакуировал из Днепра раненых и больных бойцов ВСУ во Львов, где военные будут проходить курсы лечения и реабилитации. Об этом сообщает АрміяInform.

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Один из эвакуированных получил пулевое ранение в голову 29 августа. В тот же день его эвакуировали вертолетом в областную больницу имени Мечникова, где ему провели ряд операций. Долгое время военный был в коме. Сейчас же его состояние здоровье позволило эвакуировать его во Львов для дальнейшей реабилитации и восстановления. Боец дышит через специальное отверстие в трахеи.

Фото: АрміяInform

Трое других военных имеют ранение верхних и нижних конечностей, их зафиксировали аппаратами внешней фиксации. Четверо военных болеют. Эвакуация проводилась с целью разгрузить областную больницу имени Мечникова в Днепре.

Военные отмечают, что авиаэвакуация — это лучший вид эвакуации, который позволяет за максимально короткое время доставить раненых к специализированным медицинским учреждениям. Чем быстрее бойцу окажут помощь, тем лучше будет результат лечения.

Фото: АрміяInform

Если же эвакуация воздухом недоступна, то военных могут вывезти и железной дорогой. Например, на поезде Hyunday из Донецкой области в Днепропетровскую.

Напомним, 22 сентября в зоне ООС пророссийские боевики 12 раз обстреляли позиции ВСУ. В результате ранено двое украинских военных. В сентябре от обстрелов оккупантов погибло уже 5 военнослужащих.