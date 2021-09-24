З пораненнями голови та кінцівок. Санітарний літак евакуював 8 бійців ЗСУ (фото)

Один із бійців був поранений ще 29 серпня, він довгий час перебував у комі. Нині його стан дозволяє провести евакуацію до Львова для подальшого відновлення.

Санітарний борт Ан-26 евакуював із Дніпра поранених і хворих бійців ЗСУ до Львова, де військові проходитимуть курси лікування та реабілітації. Про це повідомляє АрміяInform.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Воєнний фокус" в Facebook Підписатись

Один із евакуйованих отримав кульове поранення в голову 29 серпня. У той же день його евакуювали вертольотом в обласну лікарню імені Мечникова, де йому провели низку операцій. Довгий час військовий був у комі. Зараз же його стан здоров'я дозволив евакуювати його до Львова для подальшої реабілітації та відновлення. Боєць дихає через спеціальний отвір у трахеї.

Фото: АрміяInform

Троє інших військових мають поранення верхніх і нижніх кінцівок, їх зафіксували апаратами зовнішньої фіксації. Четверо військових хворіють. Евакуацію проводили з метою розвантажити обласну лікарню імені Мечникова в Дніпрі.

Військові зазначають, що авіаевакуація — це найкращий вид евакуації, який дозволяє за максимально короткий час доставити поранених до спеціалізованих медичних установ. Чим швидше бійцеві нададуть допомогу, тим кращий буде результат лікування.

Фото: АрміяInform

Якщо ж евакуація повітрям недоступна, то військових можуть вивезти й залізницею. Наприклад, на поїзді Hyunday з Донецької області в Дніпропетровську.

Нагадаємо, 22 вересня в зоні ООС проросійські бойовики 12 разів обстріляли позиції ЗСУ. В результаті поранено двоє українських військових. У вересні від обстрілів окупантів загинуло вже 5 військовослужбовців.