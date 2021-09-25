Надежда на мир жива. КНДР готова провести переговоры с Южной Кореей о завершении войны

Сестра Ким Чен Ына утверждает, что она чувствует желание в южнокорейском обществе "вывести межкорейские отношения из тупика". В Северной Корее оно тоже есть.

Сестра северокорейского лидера Ким Е Чин заявила о готовности провести межкорейский саммит, но если будет обеспечено взаимное уважение двух сторон. Об этом передает Reuters, ссылаясь на северокорейское ТВ.

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"Я думаю, что только при сохранении беспристрастности и уважения друг к другу может быть гладкое взаимопонимание между севером и югом", — сказала Ким Е Чен.

Она добавила, что обсуждение имеет шанс для решения проблем, включая воссоздание совместного офиса для связи между севером и югом. А также объявление о прекращении войны.

В КНДР обвинили США в том, что они на протяжении десятилетий мешают положить конец войне требуя отказаться от ядерного оружия.

"Я чувствовала, что атмосфера в южнокорейской общественности, желающей вывести межкорейские отношения из тупика и как можно скорее достичь мирной стабильности, непреодолимо сильна. У нас тоже есть такое же желание", — резюмировала Ким Е Чин.

Напомним, в КНДР запустили баллистическую ракету с платформы на поезде.

27 апреля 2018 года лидеры КНДР и Южной Кореи Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин встретились на демаркационной линии между двумя странами в пункте переговоров Пханмунджом. Во время исторической встречи политики поприветствовали друг друга и пожали руки.

27 февраля 2019 года лидеры США и КНДР Дональд Трамп и Ким Чен Ын встретились в рамках второго саммита во вьетнамской столице Ханое. Однако после этого встреч между лидерами КНДР и Южной Кореии не происходило.