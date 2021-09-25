Надія на світ жива. КНДР готова провести переговори з Південною Кореєю щодо завершення війни

Сестра Кім Чен Ина стверджує, що вона відчуває бажання в південнокорейському суспільстві "вивести міжкорейські відносини з глухого кута". У Північній Кореї воно також є.

Сестра північнокорейського лідера Кім Е Чин заявила про готовність провести міжкорейський саміт, але якщо буде забезпечено взаємну повагу двох сторін. Про це передає Reuters, посилаючись на північнокорейське ТБ.

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"Я думаю, що тільки при збереженні неупередженості та поваги один до одного може бути гладке взаєморозуміння між північчю і півднем", — сказала Кім Е Чен.

Вона додала, що обговорення має шанс для розв'язання проблем, включаючи поновлення спільного офісу для зв'язку між північчю і півднем. А також оголошення про припинення війни.

У КНДР звинувачують США в тому, що вони впродовж десятиліть заважають покласти край війні вимагаючи відмовитися від ядерної зброї.

"Я відчувала, що атмосфера в південнокорейської громадськості, яка бажає вивести міжкорейські відносини з глухого кута і як можна швидше досягти мирної стабільності, непереборно сильна. У нас теж є таке ж бажання", — резюмувала Кім Е Чин.

Нагадаємо, в КНДР запустили балістичну ракету з платформи на поїзді.

27 квітня 2018 року лідери КНДР і Південної Кореї Кім Чен Ин і Мун Чже Ін зустрілися на демаркаційній лінії між двома країнами в пункті переговорів Пханмунджом. Під час історичної зустрічі політики привітали один одного і потиснули руки.

27 лютого 2019 року лідери США і КНДР Дональд Трамп і Кім Чен Ин зустрілися в рамках другого саміту у в'єтнамській столиці Ханої. Однак після цього зустрічей між лідерами КНДР і Південною Кореєю не відбувалося.