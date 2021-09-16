Дешево і сердито. У Північній Кореї запустили ракету з платформи на поїзді (відео)

Подібна система, як стверджують експерти, може ускладнити відстеження ракет в КНДР. У той же час система обмежена самим станом ЗД в країні.

Відбулися пуски ракет 15 вересня в Північній Кореї із залізничної системи. Про це повідомляє Reuters з посиланням на ЗМІ КНДР.

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Залізничну ракетну систему розробляли в ролі потенційного контрудару по будь-яких силах, що загрожують країні. Ракети пролетіли 800 км і вразили ціль у морі біля східного узбережжя Північної Кореї. Ракети були випущені з центральної частини Янгдока.

"Залізнична ракетна система є ефективним засобом протидії, здатним завдати серйозний багаторазовий удар по силах, що ставили під загрозу", — заявив пак Джонг Чон, маршал КНДР і член президії Політбюро.

Як зазначає науковий співробітник Федерації американських учених Адам Маунт, залізничні мобільні ракети — це відносно дешевий і надійний варіант для країн, які хочуть підвищити живучість пускових установок. На його думку, розробкою установки займалася Росія.

Подібна система ускладнить відстеження іноземними військовими ракет через їхнє переміщення. Але стан залізниці в КНДР накладає ряд обмежень на використання залізничних установок. При цьому в КНДР заявляють про намір розширити залізничний ракетний полк до чисельності бригади.

Платформа могла б закласти основу для розробки системи, здатної запускати більшу міжконтинентальну балістичну ракету з ядерним озброєнням.

Нагадаємо, 15 вересня КНДР запустила балістичні ракети в бік Японського моря, ряд світових країн засудив пуски, вважаючи їх небезпечними. На фоні пусків КНДР Південна Корея також запустила балістичні ракети з підводних човнів.