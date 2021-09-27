У НАТО есть 24 часа. В Сербии пригрозили силой решить конфликт с Косово

Обострение между двумя странами началось после решения правительства Косово не пускать автомобили с сербскими номерами на свою территорию. Этнические сербы в ответ заблокировали КПП.

Конфликт между Сербией и Косово набирает обороты. Президент Сербии Александр Вучич в эфире телеканала TV Pink заявил, что если НАТО не отреагирует на кризисную ситуацию, то Сербия это сделает сама.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

По словам Вучича, Сербия не входит на территорию Косово, соблюдая международные соглашения. При этом НАТО никак не реагирует на ситуацию, поэтому сербский президент дал Альянсу 24 раса на реакцию.

"Нам мир нужнее всего. Мы будем ждать вас 24 часа, чтобы вы, как НАТО, отреагировали. И только если после этого продолжится погром нашего населения, Сербия отреагирует и не допустит того, что было в 1990-х и в 2004 году", — заявил Вучич.

Он также добавил, что сербская армия и полиция не входит на территорию частично признанной республики Косово в соответствии с соглашением в Куманово от 1999 года.

Соглашение в Кумановобыло подписано между представителями Югославии и блоком НАТО. Они договорились прекратить боевые действия в Косово, а НАТО со своей стороны обязывалось прекратить бомбардировку территории Югославии.

Реакция НАТО

Силы международной миссии под эгидой НАТО в Косово прибыли в КПП Ярине на границе между Косово и Сербией.

"KFOR внимательно следит за ситуацией в Косове и сфокусирован на применении своего мандата обеспечивать безопасное и защищенное окружение и свободу передвижения для всех сообществ, живущих в Косово, на основе резолюции СБ ООН 1244. KFOR увеличил число и продолжительность регулярных патрулей на территории Косова, включая и север Косово", — указывается на сайте Косово онлайн.

Однако намерения натовских сил остаются неизвестными. В составе группы находятся польские, американские и канадские военные.

Конфликт между Косово и Сербией: почему обострилась ситуация

Ситуация обострилась 20 сентября после распоряжения правительства Косово не пропускать на территорию страны автомобили с сербскими номерами. С автомобилей начали принудительно снимать сербские номера, заменяя их на временные косовские. При этом с владельцев машин требовали еще и заплатить по 5 евро. После этого этнические сербы, живущие в северной части Косово заблокировали подъезды к КПП Брняк и Ярина.

Сербская авиация начала облетать район конфликта, а Косово направило спецназ к пунктам КПП. В ЕС верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал обе стороны отвести свои силы и снять ограждения.

[ + – ] Истребитель J-22 ВВС Сербии с управляемыми ракетами на борту

С 23 сентября ВС Сербии приведены в состояние боевой готовности. Министр обороны страны Небойш Стефанович посетил военные гарнизоны в Рашке и Новом Пазаре. Он заявил, что приведение армии в боеготовность — четкий знак того, что погрома сербского народа больше не будет.

Отметим, что Украина не признает независимость Косово.

Напомним, Фокус разбирался, как устроена жизнь в частично признанном Косово.