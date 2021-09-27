У НАТО є 24 години. У Сербії пригрозили силою вирішити конфлікт з Косово

Загострення між двома країнами почалося після рішення уряду Косово не пускати автомобілі із сербськими номерами на свою територію. Етнічні серби у відповідь заблокували КПП.

Конфлікт між Сербією і Косово набирає обертів. Президент Сербії Александар Вучич в ефірі телеканалу TV Pink заявив, що якщо НАТО не відреагує на кризову ситуацію, то Сербія це зробить сама.

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За словами Вучича, Сербія не входить на територію Косово, дотримуючись міжнародних угод. При цьому НАТО ніяк не реагує на ситуацію, тому сербський президент дав Альянсу 24 години на реакцію.

"Нам мир найбільш потрібен. Ми будемо чекати на вас 24 години, щоб ви, як НАТО, відреагували. І тільки якщо після цього продовжиться погром нашого населення, Сербія відреагує і не допустить того, що було в 1990-х і у 2004 році", — заявив Вучич.

Він також додав, що сербська армія і поліція не входить на територію частково визнаної республіки Косово відповідно до угоди в Куманово від 1999 року.

Угоду в Куманово було підписано між представниками Югославії і блоком НАТО. Вони домовилися припинити бойові дії в Косово, а НАТО зі свого боку зобов'язався припинити бомбардування території Югославії.

Реакція НАТО

Сили міжнародної місії під егідою НАТО в Косово прибули в КПП Ярінє на кордоні між Косово і Сербією.

"KFOR уважно стежить за ситуацією в Косово і сфокусований на застосуванні свого мандата організовувати безпечне і захищене оточення та свободу пересування для всіх спільнот, що живуть у Косово, на основі резолюції РБ ООН 1244. KFOR збільшив число і тривалість регулярних патрулів на території Косово, включаючи і північ Косово", — вказується на сайті Косово онлайн.

Однак, наміри натовських сил залишаються невідомими. У складі групи перебувають польські, американські та канадські військові.

Конфлікт між Косово і Сербією: чому загострилася ситуація

Ситуація загострилася 20 вересня після розпорядження уряду Косово не пропускати на територію країни автомобілі із сербськими номерами. З автомобілів почали примусово знімати сербські номери, замінюючи їх на тимчасові косовські. При цьому з власників машин вимагали ще і заплатити по 5 євро. Після цього етнічні серби, котрі живуть у північній частині Косово, заблокували під'їзди до КПП Брняк і Ярінє.

Сербська авіація почала облітати район конфлікту, а Косово направило спецназ до пунктів КПП. У ЄС верховний представник Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель закликав обидві сторони відвести свої сили і зняти огорожі.

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З 23 вересня ЗС Сербії приведені в стан бойової готовності. Міністр оборони країни Небойша Стефанович відвідав військові гарнізони в Рашці і Новому Пазарі. Він заявив, що приведення армії в боєготовність — чіткий знак того, що погрому сербського народу більше не буде.

Зазначимо, що Україна не визнає незалежності Косово.

Нагадаємо, Фокус розбирався, як влаштоване життя в частково визнаному Косово.