С сенсорным дисплеем и мощным процессором. ВМФ США получили истребители Super Hornet (видео)

Модифицированные истребители имеют ряд улучшений, которые позволят создавать оперативную картину с поля боя за счет единой сети.

27 сентября Военно-морские силы США получили первые два самолета F/A-18 Super Hornet в конфигурации Block III с рядом улучшений. Об этом сообщает Defense News.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Военный Фокус" в Facebook Подписаться

Корпорация Boeing поставляет армии США 78 истребителей в такой модификации. Block III имеет улучшенную систему кабины, оснащаемая сенсорным дисплеем. Технологию тактического наведения TTNT и в 17 раз более мощный процессор DTP-N.

Сообщается, что процессор позволит соединять в единую сеть показания датчиков с самолетов в боевом пространстве для создания оперативной картины поле боя. По словам вице-президента Boeing Джена Тебо, новый процессор имеет открытый дизайн, поэтому в дальнейшем его смогут обновлять.

F/A-18 Super Hornet в конфигурации Block III также рассчитан на более длительную эксплуатацию — 10 000 летных часов вместо 6000 у предшественников. Также была проведена работа по большей живучести и стелс-технологиям в самолете.

Поставки Boeing планирует вести примерно 2 раза в месяц. Параллельно этому в ВМФ США ведут работы по модернизации Super Hornet Block III до версии Block III. Это позволит к 2030 году получить более 500 самолетов Block III.

Напомним, Израиль получил три истребителя F-35i. Теперь на вооружении страны находится 30 самолетов 5 поколения.