З сенсорним дисплеєм і потужним процесором. ВМФ США отримав винищувачі Super Hornet (відео)

Модифіковані винищувачі мають низку поліпшень, які дозволять створювати оперативну картину з поля бою за рахунок єдиної мережі.

27 вересня Військово-морські сили США отримали перші два літаки F/A-18 Super Hornet в конфігурації Block III з низкою поліпшень. Про це повідомляє Defense News.

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Корпорація Boeing постачає армії США 78 винищувачів у такій модифікації. Block III має поліпшену систему кабіни, що оснащується сенсорним дисплеєм. Технологію тактичного наведення TTNT і в 17 разів потужніший процесор DTP-N.

Повідомляється, що процесор дозволить поєднувати в єдину мережу показники датчиків із літаків у бойовому просторі для створення оперативної картини поля бою. За словами віцепрезидента Boeing Джена Тебо, новий процесор має відкритий дизайн, тому в подальшому його зможуть оновлювати.

F/A-18 Super Hornet у конфігурації Block III також розрахований на тривалішу експлуатацію — 10 000 льотних годин замість 6000 у попередників. Також була проведена робота з більшої живучості та стелс-технологій у літаку.

Поставки Boeing планує вести приблизно 2 рази на місяць. Одночасно при цьому в ВМФ США ведуть роботи з модернізації Super Hornet Block III до версії Block III. Це дозволить до 2030 року отримати понад 500 літаків Block III.

Нагадаємо, Ізраїль отримав три винищувачі F-35i. Тепер на озброєнні країни перебувають 30 літаків 5 покоління.