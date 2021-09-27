Российские истребители сопровождали американский бомбардировщик после приближения к границам РФ

Три российских истребителя Су-35С были подняты по тревоге и сопровождали самолет ВВС США, который приблизился к воздушному пространству России в Тихом океане.

В ходе эпизода не было нарушений воздушной границы России, как пишет ТАСС. Журналистам о произошедшем сообщили в Национальном центре управления обороной РФ.

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Российские самолеты идентифицировали "воздушную цель как стратегический бомбардировщик В-52Н ВВС США и сопроводили его над акваторией Тихого океана". Как сообщается, лайнеры строго следовали международным правилам и вернулись на базу после того, как американский бомбардировщик удалился от границы России.

Это новейший эпизод из серии подобных. В марте НАТО десять раз поднимало по тревоге свои самолеты для сопровождения и перехвата российских бомбардировщиков и истребителей над Северным, Черным и Балтийским морями.

Так, в августе прошлого года два российских самолета провели "опасный и непрофессиональный перехват" американского В-52 над Черным морем в международных водах, что привело к турбулентности американского бомбардировщика и ограничило его маневренность.

"Фокус" ранее сообщал о том, что РФ подняла в воздух авиацию во время украино-американских учений Sea Breeze-2021.