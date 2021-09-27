Російські винищувачі супроводжували американський бомбардувальник після наближення до кордонів РФ

Три російські винищувачі Су-35С були підняті по тривозі та супроводжували літак ВПС США, який наблизився до повітряного простору Росії в Тихому океані.

У ході епізоду не було порушень повітряного кордону Росії, як пише ТАСС. Журналістам про подію повідомили в Національному центрі управління обороною РФ.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Російські літаки ідентифікували "повітряну ціль як стратегічний бомбардувальник В-52Н ВПС США і супроводили його над акваторією Тихого океану". Як повідомляється, лайнери суворо дотримувалися міжнародних правил і повернулися на базу після того, як американський бомбардувальник пішов від кордону Росії.

Це новітній епізод із серії подібних. У березні НАТО десять разів піднімало по тривозі свої літаки для супроводу і перехоплення російських бомбардувальників і винищувачів над Північним, Чорним і Балтійським морями.

Так, у серпні минулого року два російські літаки провели "небезпечне та непрофесійне перехоплення" американського В-52 над Чорним морем у міжнародних водах, що призвело до турбулентності американського бомбардувальника й обмежило його маневреність.

"Фокус" раніше повідомляв про те, що РФ підняла в повітря авіацію під час україно-американських навчань Sea Breeze-2021.