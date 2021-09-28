Обострение между Косово и Сербией: стороны проведут переговоры в Брюсселе

Между двумя странами обострился конфликт после решения Косово не пускать на свою территорию авто с сербскими номерами. Сербы заблокировали два КПП из-за этого.

Представители Косово и Сербии завтра, 29 сентября, прибудут в Брюссель для проведения переговоров. Об этом сообщила представитель Еврокомиссии Дана Спинант на пресс-конференции.

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По словам Спинант, на встрече конфликтующие стороны будут обсуждать вопрос восстановления свободного перемещения между Косовом и Сербией. Ныне в заблокированном состоянии находятся два КПП "Ярине" и "Брняк" на севере Косова.

"Да, я могу подтвердить, что представители сторон будут завтра в Брюсселе", — заявила Дана Спинант.

Обострение ситуации между Косовом и Сербией началось 20 сентября. Правительство обязало не пускать автомобили с сербскими номерами, требуя при этом пошлины в 5 евро за замену номеров на косовские. Этнические сербы, живущие, в северной части Косово заблокировали подъезды к КПП "Брняк" и "Ярине".

Стороны стянули свою технику и спецназ к КПП, а НАТО усилило патрулирование на границе Косово и Сербии. С 23 сентября ВС Сербии приведены в состояние боевой готовности.

Напомним, президент Сербии пригрозил решить ситуацию силой, поставив ультиматум НАТО на 24 часа для реакции. Натовские военные уже находятся в зоне обострения конфликта.