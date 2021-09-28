Загострення між Косово та Сербією: сторони проведуть переговори в Брюсселі

Між двома країнами загострився конфлікт після рішення Косово не пускати на свою територію авто з сербськими номерами. Серби заблокували два КПП через це.

Представники Косово та Сербії завтра, 29 вересня, прибудуть до Брюсселя для проведення переговорів. Про це повідомила представниця Єврокомісії Дана Спінант на пресконференції.

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За словами Спінант, на зустрічі сторони конфлікту обговорюватимуть питання відновлення вільного переміщення між Косовом та Сербією. Нині в заблокованому стані перебувають два КПП "Ярине" і "Брняк" на півночі Косова.

"Так, я можу підтвердити, що представники сторін будуть завтра в Брюсселі", — заявила Дана Спінант.

Загострення ситуації між Косовом і Сербією почалося 20 вересня. Уряд зобов'язав не пускати автомобілі з сербськими номерами, вимагаючи при цьому мита в 5 євро за заміну номерів на косовські. Етнічні серби, що живуть у північній частині Косово, заблокували під'їзди до КПП "Брняк" і "Ярине".

Сторони стягнули свою техніку та спецназ до КПП, а НАТО посилило патрулювання на кордоні Косово та Сербії. З 23 вересня ВС Сербії приведені в стан бойової готовності.

Нагадаємо, президент Сербії пригрозив вирішити ситуацію силою, поставивши ультиматум НАТО на 24 години для реакції. Натівські військові вже перебувають у зоні загострення конфлікту.