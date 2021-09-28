Убийство сотрудника КГБ в Минске: что известно о стрелявшем Андрее Зельцере (фото)

Андрей Зельцер работал в компании EPAM Systems, был женат и увлекался триатлоном. В аккаунте в Instagram публиковал фото ружья, а также писал о протестах в Беларуси.

В сети нашли два Instagram-аккаунта Андрея Зельцера, который погиб во время перестрелки с сотрудниками КГБ в своей квартире. Об этом сообщает The Village Беларусь.

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Что известно об убитом Андрее Зельцере в инциденте с сотрудниками КГБ

Андрей был женат. Он не дожил одну неделю до своего 32-летия. Перестрелка, как пишут в Еврорадио, происходила в квартире, где прописана его жена. У семейной пары есть сын 8-9 лет. Парень увлекался триатлоном. В одном из аккаунтов в Instagram писал о протестах в Беларуси, вероятно, он и сам принимал в них участие.

Всего нашли два аккаунта погибшего в Instagram. В первом аккаунте самой старой публикации 6 недель. На момент написания новости количество его подписчиков возросло до 16, но до инцидента их было 5. Среди публикаций две из них — это ружье, из которого он и открыл огонь по силовикам. На обоих снимках оружие было с вставленными в ствол патронами.

Фото: скриншот

Второй аккаунт более старый и, по всей видимости, более активно велся Андреем Зельцером. Там первая публикация появилась еще 8 лет назад. На этом аккаунте и были публикации о протестах в Беларуси.

Отметим, что пользователи в соцсетях позитивно высказываются об Андрее Зельцере в Instagram-аккаунте после его смерти, называя погибшего "героем" и "настоящим самураем".

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Известно, что Андрей Зельцер работал тимлидом в EPAM Systems Беларусь — это одна из крупнейших американских IT-компаний.

Стрельба в Минске в сотрудников КГБ — что известно

28 сентября в Минске во время "спецмероприятий по отработке адресов, в которых могли быть лица, причастные к террористической деятельности" один из жильцов открыл огонь из ружья по силовикам. Они взломали его дверь, которую владелец квартиры не стал открывать добровольно. Сотрудники КГБ зашли внутрь, где Андрей был уже с оружием в руках. Он выстрелил в сторону силовиков, смертельно ранив одного из них. Известно лишь, что силовика зовут Дмитрий, а его позывной "Нирвана".

[ + – ] Кадр из видео

Один из них погиб от ранений, другие сотрудники КГБ убили Андрея Зельцера.

[ + – ] Стрельба силовиков в комнату, где находился Андрей

По факту убийства лица в связи с осуществлением им служебной деятельности возбуждено уголовное дело. Проводятся следственные действия.

Напомним, 25 сентября группа партизан "Чорны Бусел" в Беларуси сбросила на базу ОМОНа емкости с горючей смесью. Объектом атаки стала база силовиков в Минске по адресу ул. Героев 120-й дивизии.