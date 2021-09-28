Убивство співробітника КДБ у Мінську: що відомо про Андрія Зельцера (фото)

Андрій Зельцер працював у компанії EPAM Systems, був одружений і захоплювався тріатлоном. В акаунті в Instagram публікував фото рушниці, а також писав про протести в Білорусі.

У мережі знайшли два Instagram-акаунти Андрія Зельцера, який загинув під час перестрілки зі співробітниками КДБ у своїй квартирі. Про це повідомляє The Village Білорусь.

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Що відомо про вбитого Андрія Зельцера в інциденті зі співробітниками КДБ

Андрій був одружений. Він не дожив один тиждень до свого 32-річчя. Перестрілка, як пишуть в Єврорадіо, відбувалася в квартирі, де прописана його дружина. У сімейної пари є син 8-9 років. Хлопець захоплювався тріатлоном. В одному з акаунтів в Instagram писав про протести в Білорусі, ймовірно, він і сам брав у них участь.

Всього знайшли два акаунти загиблого в Instagram. У першому акаунті найстарішій публікації 6 тижнів. На момент написання новини кількість його підписників зросла до 16, але до інциденту їх було 5. Серед публікацій дві з них — це рушниця, з якої він і відкрив вогонь по силовиках. На обох знімках зброя була з вставленими в ствол патронами.

Фото: скриншот

Другий акаунт старіший та, очевидно, більш активно вівся Андрієм Зельцером. Там перша публікація з'явилася ще 8 років тому. На цьому акаунті й були публікації про протести в Білорусі.

Зазначимо, що користувачі в соціальних мережах позитивно висловлюються про Андрія Зельцера в Instagram-акаунті після його смерті, називаючи загиблого "героєм" і "справжнім самураєм".

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Відомо, що Андрій Зельцер працював тімлідом в EPAM Systems Білорусь — це одна з найбільших американських IT-компаній.

Стрілянина в Мінську в співробітників КДБ — що відомо

28 вересня в Мінську під час "спецзаходів щодо відпрацювання адрес, в яких могли бути особи, причетні до терористичної діяльності" один із мешканців відкрив вогонь з рушниці по силовиках. Вони зламали його двері, які власник квартири не відкривав добровільно. Співробітники КДБ зайшли всередину, де Андрій був уже зі зброєю в руках. Він вистрілив у бік силовиків, смертельно поранивши одного з них. Відомо лише, що силовика звати Дмитро, а його позивний "Нірвана".

[ + – ] Кадр із відео

Один із них загинув від поранень, інші співробітники КДБ вбили Андрія Зельцера.

[ + – ] Стрілянина силовиків у кімнаті, де знаходився Андрій

За фактом убивства особи у зв'язку із здійсненням ним службової діяльності порушена кримінальна справа. Проводяться слідчі дії.

Нагадаємо, 25 вересня група партизан "Чорны Бусел" у Білорусі скинула на базу ОМОНу ємності з горючою сумішшю. Об'єктом атаки стала база силовиків у Мінську за адресою вул. Героїв 120-ї дивізії.